Спасатели выдвинулись к Керченскому проливу после предполагаемой атаки по танкеру

В район Керченского пролива, где, предположительно, произошла атака беспилотника по танкеру, выдвинулась группа спасателей из Новороссийска. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Морского спасательного подцентра Тамани.

«Спасатели выдвинулись», — проинформировали там, добавив, что спасатели прибудут на место инцидента со стороны Новороссийска.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков доложил, что громкие звуки, которые местные жители услышали в ночь на 5 августа, не имеют никакого отношения к Крымскому мосту. Однако на самом мосту при этом объявлена угроза атаки, движение по нему временно перекрыто.