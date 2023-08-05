Советник главы Крыма заявил об угрозе атаки на Крымский мост

В Крыму прокомментировали громкие звуки, которые слышали жители Керчи
Жители Керчи услышали громкие звуки около часа назад. Информация о том, что этот шум вызван инцидентом на Крымском мосту, недействительна. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал советника главы Крыма Олега Крючкова.
«Громкие звуки, которые слышали жители Керчи час назад, к Крымскому мосту отношения не имели», — написал он, при этом добавив, что объявлена угроза атаки.
Движение возобновится после ее снятия.
Ранее движение автотранспорта по Крымском мосту было временно перекрыто. Причины такой меры не раскрыты. Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
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