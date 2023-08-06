В Орловской области неизвестный бросил коктейль Молотова в военкомат

В Орловской области сотрудники правоохранительных органов разыскивают неизвестного диверсанта, бросившего коктейль Молотова в военкомат. Об этом в воскресенье, 6 августа, в своем Telegram -канале сообщает издание SHOT.

По данным издания, ЧП произошло на улице Чапаева. Неизвестный мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в здание военного комиссариата и сбежал. Однако ущерб от его действий вышел минимальный — загорелся лишь резиновый коврик у входа. Пламя потушили сотрудники ведомства.