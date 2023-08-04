Во Внуково у дагестанца нашли 35 грамм кокаина

В аэропорту Внуково полиция задержала дагестанца, который предположительно пытался перевезти более 35 граммов кокаина. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Правоохранители нашли вещество во время обыска мужчины. По версии следствия, он приехал в аэропорт Внуково и приобрел товар незаконно. В дальнейшем, как полагают в СК, гражданин Дагестана планировал сбывать его у себя на родине.