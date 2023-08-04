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В Москве дагестанца подозревают в покупке 35 граммов кокаина на территории Внуково

В аэропорту Внуково полиция задержала дагестанца, который предположительно пытался перевезти более 35 граммов кокаина. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Во Внуково у дагестанца нашли 35 грамм кокаина
© Телеграм-канал Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Правоохранители нашли вещество во время обыска мужчины. По версии следствия, он приехал в аэропорт Внуково и приобрел товар незаконно. В дальнейшем, как полагают в СК, гражданин Дагестана планировал сбывать его у себя на родине.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

«Свою вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый не признал», — сообщают правоохранители.

Суд изберет меру пресечения фигуранту в ближайшее время. О дате заседания не сообщается.

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