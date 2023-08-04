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В Харьковской и Сумской областях прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Харьковской и Сумской областях страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

В Харьковской и Сумской областях прогремели взрывы
© РИА Новости

«Сообщают о взрывах в Харьковской области», – сообщает источник.

При этом официальной информации о происходящем не поступало. Позже другое издание также сообщило о взрывах в Сумской области. Подробностей о ситуации на данный момент нет.

Отметим, что ранее в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме того, сигнал тревоги также прозвучал на подконтрольной Украине территории Запорожской и Херсонской областей. При этом днём 4 августа тревога была объявлена по всей территории Украины.

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