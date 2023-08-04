В Харьковской и Сумской областях прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Харьковской и Сумской областях страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

«Сообщают о взрывах в Харьковской области», – сообщает источник.

При этом официальной информации о происходящем не поступало. Позже другое издание также сообщило о взрывах в Сумской области. Подробностей о ситуации на данный момент нет.