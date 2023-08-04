Три человека погибли в Словении в результате наводнений и оползней

Три человека погибли в Словении из-за наводнений и оползней, которые были вызваны сильными ливнями. Об этом сообщает агентство AFP.

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"За последние 24 часа три человека погибли в связи с непогодой", – цитируют журналисты слова представителя местной полиции Майи Адлесич.

Отмечается, что среди жертв есть двое иностранных туристов. При этом в результате стихийных бедствий без электричества также остались 16 тысяч местных домохозяйств.

В управлении гражданской обороны Словении добавили, что часть затопленных районов полностью отрезана от транспортного сообщения, а связь с ними затруднена.

По данным словенского агентства STA, сильные наводнения почти по всей стране были вызваны проливными дождями. Метеорологи прогнозируют, что дожди могут продолжиться.

Вместе с пожарными бригадами местным жителям помогают 250 военнослужащих ВС Словении, добавили журналисты.

Ранее сообщалось об оползне вблизи курорта Шови в горном регионе Рача Грузии. В результате стихийного бедствия люди оказались заблокированными в гостинице в горах.