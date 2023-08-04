СК возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на юго-западе Москвы

По факту гибели рабочего в результате падения в шахту лифта на юго-западе возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 4 августа.

© Пресс-служба СУ СКР по Москве

По данным следствия, на стройке в шахту лифта упали два рабочих. В результате 33-летний мужчина погиб, а 45-летнего госпитализировали со множеством травм.

В данный момент следователи осматривают место происшествия. Обстоятельства произошедшего выясняются.

— В рамках расследования уголовного дела следствие установит лиц, допустивших нарушение установленных действующим законодательством правил охраны труда. Назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование по уголовному делу продолжается, — резюмировала Иванова.

Инцидент, о котором идет речь, произошел на строительном объекте на улице Кедрова. Двое рабочих проводили монтажные работы в шахте лифта и сорвались вниз с большой высоты. Один мужчина погиб на месте, второй был госпитализирован с различными травмами.