Армения предложила Грузии помощь в ликвидации последствий схода оползня

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян предложил грузинскому коллеге Илье Дарчиашвили помощь армянского правительства в ликвидации последствий схода оползня в курортном местечке Шови в высокогорном крае Рача. Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении по итогам телефонного разговора.

"Арарат Мирзоян выразил слова соболезнования своему коллеге, правительству Грузии и дружественному грузинскому народу в связи с гибелью людей в результате оползней в регионе Рача. Министр Мирзоян предложил правительству Грузии поддержку в борьбе с бедствием и в ликвидации его последствий", - отмечается в сообщении.

Оползень в Шови сошел 3 августа. В результате были повреждены мосты и дороги, а также туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови". В спасательной операции участвуют четыре вертолета, а также 400 пожарных-спасателей. К настоящему времени удалось эвакуировать 210 человек, 11 человек погибли. Поиски 25 человек еще продолжаются.