Полицейские поймали мужчину, стрелявшего у Кремля

В Москве полиция задержала одного из участников перестрелки возле отеля National, находящегося неподалеку от здания Кремля. Об этом сообщили в столичном МВД.

«[При задержании] у злоумышленника изъяли травматический пистолет, а пострадавшего отправили в больницу», — сообщили в министерстве. Заявление передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что водители устроили перестрелку недалеко от здания Кремля. В СМИ писали, что один из участников конфликта был ранен.