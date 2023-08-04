Число пострадавших от взрыва бытового газа в доме в Канске возросло до 13

Количество пострадавших от взрыва бытового газа в доме в Канске Красноярского края увеличилось до 13. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

© телеграм-канал "МВД 24"

"Обратившихся за помощью в больницу – 13 человек. По-прежнему госпитализированы семь человек", – уточнили в министерстве.

Отмечается, что среди обратившихся за помощью двое подростков. Госпитализация им не понадобилась.

О взрыве в пятиэтажном жилом доме на улице Каландаришвили стало известно днем 4 августа. Отмечалось, что разрушений в результате него нет. Ударной волной выбило только стекла.