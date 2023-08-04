Рабочий погиб в московской новостройке из-за обрушения лифта
В экстренных службах Москвы заявили, что в здании новостройки на юго-западе Москвы произошло обрушение грузового лифта. В результате погиб рабочий, ещё один человек пострадал. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что лифт упал с высоты седьмого этажа.
«Произошло падение грузового лифта с седьмого этажа новостройки на улице Кедрова», – рассказали в экстренных службах.
Состояние пострадавшего не уточняется. В данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее на московской стройке в Северном Измайлово рабочий провалился в шахту лифта.
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