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Рабочий погиб в московской новостройке из-за обрушения лифта

В экстренных службах Москвы заявили, что в здании новостройки на юго-западе Москвы произошло обрушение грузового лифта. В результате погиб рабочий, ещё один человек пострадал. Об этом сообщает РИА «Новости».

Рабочий погиб в московской новостройке из-за обрушения лифта
© РИА Новости

Уточняется, что лифт упал с высоты седьмого этажа.

«Произошло падение грузового лифта с седьмого этажа новостройки на улице Кедрова», – рассказали в экстренных службах.

Состояние пострадавшего не уточняется. В данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее на московской стройке в Северном Измайлово рабочий провалился в шахту лифта.

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