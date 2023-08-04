В Москве задержали иностранца с партией гашиша в сумках с продуктами

В Москве полиция задержала мужчину из ближнего зарубежья, в продуктовых сумках которого обнаружила около 10 килограммов гашиша. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Наркокурьера учуяла полицейская собака. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконный оборот наркотиков»). Фигурант заключен под стражу. Оперативное видео задержания «Ленте.ру» предоставили в МВД России.

На кадрах видно, что полиция кладет мужчину на землю и надевает на него наручники. На видео также есть момент, как задержанный достает из сумки с продуктами упакованный в пакеты гашиш.

По версии следствия, задержанный был членом преступной наркогруппировки, куда входили граждане из страны ближнего зарубежья, которые организовали канал поставки наркотиков на территорию Московского региона. Оттуда они поездами и автомобилями поставляли запрещенные вещества в другие регионы России для последующего сбыта.