Губернатор Ростовской области опроверг информацию о нападении на пост ДПС

Нападения на пост ДПС в Ростове-на-Дону не было, проводятся учения, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев .

"Некоторые Telegram-каналы сообщили о якобы нападении на пост ДПС на выезде из Ростова-на-Дону. Информация не соответствует действительности. Правоохранительные органы проводят учебно-тренировочные мероприятия", - написал Голубев в своем Telegram-канале .

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Ростове-на-Дону проверяют информацию о нападении на пост ДПС - предварительно, на въезде в город со стороны Таганрога. Отмечалось, что на место направили несколько экипажей полиции.