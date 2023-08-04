После взрыва в Красноярском крае возбуждено уголовное дело

Управление Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю и Хакасии сообщило, что возбудило уголовное дело за нарушение правил безопасности после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Канске Красноярского края, передает ТАСС.

По данным СК, дело возбудили «в связи с хлопком бытового газа в жилом доме» по статье за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

До этого стало известно, что взрыв газа произошел в жилом доме в Канске Красноярского края. Инцидент случился в пятиэтажном жилом доме на улице Каландарашвили. В настоящее время на месте работают полицейские, которые обеспечивают охрану общественного порядка и организовывают беспрепятственный проезд пожарной техники, спецслужб и скорой медицинской помощи. Выясняются все обстоятельства случившегося. Информация о пострадавших уточняется.