Одиннадцать человек обратились за медицинской помощью после взрыва бытового газа в многоэтажке в Канске, из них семеро госпитализировано. Об этом со ссылкой на региональный Минздрав пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что в пятиэтажном доме в Канске произошел хлопок газа. Изначально сообщалось о госпитализации четырех пострадавших.

«Всего 11 обратившихся за медицинской помощью, из них семеро госпитализированных, несовершеннолетних нет. Двое в тяжелом состоянии», - уточнила представитель Минздрава края.

По ее словам, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Медики продолжают осмотр, и число обратившихся может измениться.

В свою очередь следователи установили, что взрыв бытового газа в Канске произошел при выполнении работ по замене трубопровода, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным ведомства, работы по замене трубопровода велись в одной из квартир многоэтажного жилого дома по улице Каландаришвили. Уголовное дело расследуется по ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).