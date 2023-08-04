Адвокат объяснил, почему воронежец не спишет убийство возлюбленной на аффект

Адвокат раскрыл, почему воронежец не спишет убийство возлюбленной на аффект
Убийце девушки из Воронежа не удастся доказать состояние аффекта при совершении преступления, заявил NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. По его словам, он был отвергнутым поклонником и не состоял ни в каких отношениях с жертвой.
Если же признавать совершенными в состоянии аффекта убийства отвергнутыми поклонниками (поклонницами), то это может создать чудовищный прецедент и повлечь за собой огромное число аналогичных преступлений. Ведь максимальное наказание по ст.107 УК РФ - всего лишь три года лишения свободы, — заявил адвокат.
Он напомнил, что состояние аффекта, обозначенного в ст.107 УК РФ возможно либо при противоправном поведении со стороны погибшего: насилие, издевательства, тяжкие оскорбления, либо аморальных действиях.
К последней категории может относиться измена, но в данном случае, если он правильно изложен журналистами, речь не шла не то что о супружестве, но даже просто об отношениях: девушка лишь отказала молодому человеку во взаимности, — сообщил он.
В любом случае, факт наличия, либо отсутствия состояния аффекта должны установить следствие и суд, резюмировал он.
Ранее сообщалось, что житель Воронежа жестоко расправился с возлюбленной, перерезав ей горло. После убийства молодой человек бросил бездыханное тело девушки в подъезде. Отмечается, что полиция разыскивает молодого человека уже вторые сутки. По факту убийства возбуждено уголовное дело.