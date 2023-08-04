Глава военкомата в Полтавской области был пойман с поличным на взятке

Служба безопасности Украины сообщила о задержании главы военкомата в одном из районов при получении крупной взятки.

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По данным ведомства, мужчина был намерен получить $1,8 тыс. за снятие с военного учета пяти коммерческих транспортных средств. Ему планируют предъявить уголовное обвинение по статье «принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом».

Также сообщается, что в Черкасской области задержали бывшего председателя Смелянского районного совета за продажу призывникам поддельных справок об инвалидности и обвиняемого в оформлении фиктивных справок сотрудника местной военно-врачебной комиссии. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Из-за военного положения и мобилизации мужчинам призывного возраста запрещено покидать территорию страны.

Ранее РИА Новости сообщило о росте коррупции в военкоматах Одесской области Украины.