У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в провинции Индонезии Северный Сулавеси. Об этом со ссылкой сейсмологическое и метеорологическое агентство страны BMKG пишет РИА Новости.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки были зафиксированы в 18.48 по местному времени (14.48 мск).

«Возможность цунами отсутствует», - говорится в сообщении в аккаунте агентства в социальной сети X.

Данных о жертвах пока не поступало.