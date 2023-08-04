У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в провинции Индонезии Северный Сулавеси. Об этом со ссылкой сейсмологическое и метеорологическое агентство страны BMKG пишет РИА Новости.
Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки были зафиксированы в 18.48 по местному времени (14.48 мск).
«Возможность цунами отсутствует», - говорится в сообщении в аккаунте агентства в социальной сети X.
Данных о жертвах пока не поступало.
1 августа землетрясение магнитудой 5,0 произошло в турецкой провинции Конья в центре страны. А в конце июля толчки магнитудой 6,8 были зафиксированы у берегов меланезийской Вануату. Тогда в результате землетрясения никто не пострадал.
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