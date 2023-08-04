70-летнего мужчину арестовали за изнасилование нескольких женщин спустя 40 лет

В США арестовали 70-летнего жителя штата Мэриленд, обвиняемого в сексуальном насилии. Об этом сообщает Fox News.

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Долгое время личность злоумышленника, нападавшего на женщин с целью изнасилования с 1978 по 1986 год, оставалась неизвестной. Однако в 2018 году в округе Балтимор, на территории которого проживал предполагаемый преступник, свою деятельность начала специальная комиссия, занимающаяся раскрытием давних дел.

Тогда пригодился запас улик, собранных около 40 лет назад врачом местного отделения скорой помощи. Мужчина самостоятельно решил сохранить биоматериал, полученный при осмотре пострадавших от сексуальных нападений.

2 августа окружная полиция арестовала пожилого мужчину, ему были предъявлены обвинения в изнасиловании пяти женщин. Причастность задержанного подтвердили судебно-медицинские доказательства.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей без права внесения залога. Расследование совершенных им преступлений продолжается.