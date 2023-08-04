Четыре человека пострадали при взрыве газа в Красноярском крае
Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Канске. По предварительным данным пострадали четыре человека, сообщило главное управление МВД России по региону.
По данным ведомства, сообщение о хлопке бытового газа в пятиэтажном доме на улице Каландарашвили, 19 поступило в дежурную часть ОВД сегодня.
«Выясняются все обстоятельства случившегося. Информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным, в больницу были доставлены четыре человека», - пояснили в пресс-службе.
На кадрах с места происшествия, которые опубликовал Telegram-канал SHOT, видно, что в нескольких квартирах выбиты стекла, одно из окон и стена рядом с ним покрыты копотью.
Ранее взрыв бытового газа произошел в одном из кафе в Кабардино-Балкарии. В результате пострадали три человека, их доставили в медицинские учреждения.