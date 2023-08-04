Суд вернул на доследование дело российских хакеров из-за ошибки МВД

В Москве суд вернул в Генпрокуратуру уголовное дело группировки хакеров под руководством бизнесмена Алексея Строганова, известного как Flint24, из-за ошибки, которую МВД не заметило за три года расследования. Об этом сообщает издание Baza.

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По делу проходят 26 подозреваемых, среди которых есть один военный, поэтому расследование должно было вести военное следственное управление, а не МВД. За три года эту деталь не заметили ни в ведомстве, ни в Генпрокуратуре, которая утверждала обвинительное заключение. Теперь расследование практически с нуля будут вести сотрудники другого ведомства.

По версии следствия, фигуранты дела были кардерами, которые воруют данные с банковских карт и перепродают их или используют в своих целях. Группировка работала с 2014 года и крала данные банковских карт людей, проживающих в СНГ, Евросоюзе и США. Чаще всего злоумышленники взламывали сети отелей или супермаркетов, откуда и получали информацию о картах.

Их вычислили весной 2020 года. Тогда сотрудники ФСБ совершили контрольную закупку, заплатили киберпреступникам 265 долларов и тут же их задержали. После этого силовики провели операцию в 11 регионах и накрыли всю группировку из 26 человек, включая ее предполагаемого лидера — калужского бизнесмена Алексея Строганова.