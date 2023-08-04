Взрыв прогремел в фитнес-клубе в Москве
По данным канала, ЧП произошло в здании клуба на Нижнелихоборском проезде.
«Взрыв произошел в электрощитке. Пострадал один мужчина — некоторое время он находился без сознания», - отмечается в сообщении.
Пострадавший потерял сознание и был госпитализирован, уточнил Telegram-канал SHOT.
Ранее очевидцы заявили о взрыве на заводе счетно-аналитических машин в Москве. Возгорание началось в подвале здания, откуда дым поднялся по вентиляции на верхние этажи. Из здания были эвакуированы 40 человек. Спасатели ликвидировали возгорание, в результате происшествия никто не пострадал.
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