Взрыв прогремел в фитнес-клубе в Москве

В фитнес-клубе «Зебра» в Москве произошел взрыв в электрощитке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Взрыв произошел в электрощитке. Пострадал один мужчина — некоторое время он находился без сознания», - отмечается в сообщении.

Ранее очевидцы заявили о взрыве на заводе счетно-аналитических машин в Москве. Возгорание началось в подвале здания, откуда дым поднялся по вентиляции на верхние этажи. Из здания были эвакуированы 40 человек. Спасатели ликвидировали возгорание, в результате происшествия никто не пострадал.