Школьница из Москвы попала в больницу после избиения подругами

Школьницу из Москвы избили сверстницы в районе Чертаново, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники. По его данным, девочке распылили содержимое перцового баллончика в глаза ее же подруги. В настоящее время пострадавшая находится в больнице с ожогом роговицы и травмами различной степени тяжести.

© NEWS.ru

Инцидент произошел вечером в среду, 2 августа. Школьники спокойно гуляли по улице, когда между ними внезапно начался конфликт. Причины спора остаются неизвестными. Сейчас сотрудники полиции устанавливают другие обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в поселке городского типа Верхняя Синячиха, расположенном в Свердловской области, подростки избили своего сверстника. Школьники замотали юношу скотчем, после чего сняли с него штаны и ударили по лицу. По данным межмуниципального отдела МВД «Алапаевский», личности нападавших установлены, ими стали ученики 8-го и 9-го классов местной школы. По факту происшествия проводится проверка.