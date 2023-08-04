В Воронеже вторые сутки ищут убийцу 28-летней девушки

В Воронеже вторые сутки ищут подозреваемого в убийстве фитнес-инструктора. Как сообщает «КП», ориентировки на имя 24-летнего Андрея Коченкова появились на подъездах жилых домов, где вечером 2 августа нашли тело погибшей.

Инцидент произошел в доме на улице Лидии Рябцевой. Как сообщает Telegram-канал SHOT, молодой человек перерезал 28-летней девушке горло, после чего скрылся с места преступления. Предположительно, на убийство Коченков пошел из-за неразделенной любви — девушка отвергла его ухаживания. Соседи заявили, что не слышали каких-либо криков, а убитая переехала в дом недавно.