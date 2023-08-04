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В Польше задержали гражданина Белоруссии по обвинению в шпионаже в пользу РФ

Гражданин Белоруссии задержан сотрудниками польской спецслужбы - Агентства внутренней безопасности (АВБ) - по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши, координирующий работу спецслужб, Мариуш Каминьский.

В Польше задержали белоруса за шпионаж в пользу РФ
© globallookpress.com

"[АВБ] задержало еще одного, уже шестнадцатого, подозреваемого в сотрудничестве с российской шпионской сетью", - написал Каминьский на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

По его сведениям, гражданин Белоруссии Михаил А. занимался наблюдением за военными объектами и портами, а также вел пропагандистскую деятельность в пользу России.

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По решению суда, задержанный помещен под стражу на три месяца. По польским законам, СМИ не могут называть фамилии задержанных до вынесения им приговора.

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