Суд отправил хулигана с гранатой из Москва-Сити в СИЗО
Суд заключил под стражу хулигана, который бросил, по предварительным данным, страйкбольную гранату в салон автомобиля в районе Москва-Сити.
«Суд избрал в отношении 33-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК России», — говорится в сообщении столичной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что неизвестный разбил окно автомобиля около Москва-Сити и бросил туда неустановленный предмет, никто не пострадал.
Полиция задержала мужчину.