В Московской области возле автоцентра «Яхрома-Лада» произошел пожар, сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, загорелись два склада с пластиком и резиной. Столб дыма виден за десятки километров. Уточняется, что пожарные и сотрудники экстренных служб прибыли на место ЧП.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщило о пожаре в цехе по производству аккумуляторов в подмосковном Воскресенске. С объекта эвакуировали семь человек. Как сообщил Telegram-канал Mash, взрыва перед пожаром не было.