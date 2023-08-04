На известного блогера завели дело за систематическую рекламу онлайн-казино

На блогера Асхаба Тамаева завели дело за систематическую рекламу онлайн-казино в своем Telegram-канале. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, сотрудники Генпрокуратуры усмотрели правонарушения в действиях Тамаева: например, когда он предлагал подписчикам деньги за регистрацию в онлайн-казино. Теперь ему грозит уголовная статья за организацию азартных игр на территории России.

Как сообщает Mash, накануне дело Тамаева передали в прокуратуру Чечни с пометкой «под особый контроль». Ему предписали прийти в ведомство 24 августа на рассмотрение его дела. Помимо этого, блогера также проверит ФНС на предмет неуплаты налогов.

В апреле блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию, у нее были авиабилеты для вылета в другое государство. В отношении блогера возбудили уголовное дело, а ее саму обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (918 млн рублей) и легализации денежных средств и имущества в особо крупном размере.

В марте другому блогеру Валерии Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 311 млн руб. Ее мужу предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Позже блогеры погасили долг перед налоговой.