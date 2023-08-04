Англичанин сломал пенис, врезавшись в дерево на мотоцикле

В Англии байкер Джош Коулз сломал пенис во время гонки на мотоциклах. Об этом сообщает dailystar.co.uk.

По данным издания, заезд проходил в лесу, где мотоциклист по ошибке свернул на другую дорогу и врезался в наполовину спиленное дерево. Байкер слетел с мотоцикла, ударился о дерево и сломал пенис.

Как заявил байкер, он боялся, что врачи удалят пенис, однако, опасения были напрасны. Мужчине потребовалось несколько недель, чтобы полностью восстановиться после травмы.