Пассажиры автомобиля такси подрались с водителем из-за возникшего конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Саратов».

Инцидент произошел на улице Факел Социализма. Водитель и пассажиры устроили драку прямо на проезжей части. Они били друг друга руками и ногами. Затем таксист уехал.

По данным канала, конфликт случился из-за отсутствия детского кресла в машине. Водитель приехал на вызов, не имея в салоне удерживающее устройство и отказался везти пассажиров.