В Москве эвакуировали Нагатинский суд из-за угрозы взрыва

Нагатинский районный суд, расположенный в Каширском проезде на юге Москвы, эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

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Согласно графику, суд должен был начать работу в девять утра. Перед входом столпились посетители, отметил журналист.

Позже охранник Нагатинского суда рассказал собравшимся, что здание эвакуируют из-за угроза взрыва. Сотрудник подчеркнул, что к месту вызвали специальные службы и суд не откроется, пока не будет проведена проверка.

Если угроза окажется ложной, Нагатинский суд откроется в лучшем случае через 40 минут, предположил охранник.

Официального подтверждения этой информации РИА Новости пока не получало.