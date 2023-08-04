Мужчина попытался проникнуть в посольство США в Москве

Пьяный 31-летний мужчина пытался проникнуть в посольство США на Новинском бульваре в центре Москвы. Об этом стало известно MK.RU.

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По сведениям издания, все произошло ночью в пятницу, 4 августа. Нетрезвый гражданин хотел перелезть через забор посольства американской дипмиссии. Его удалось задержать.

Позже сотрудники правоохранительных органов выяснили, что дебошир работает в одной из аутсорсинговых компаний. По факту произошедшего начали проводить проверку.

В июле сообщалось, что в Москве вандал испортил машину американского посольства в День независимости США.

По информации Shot, повреждения заметил атташе по вопросам обороны американской дипмиссии бригадный генерал Ааронг Д. Дрейк.