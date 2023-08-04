Ребенок выпал из окна четвертого этажа в Москве

Ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже на улице Снайперская в Москве, сообщает столичная прокуратура. По предварительной информации, в момент происшествия дома находилась родственница ребенка, которая отвлеклась и не увидела, что он оперся на москитную сетку. Ребенка госпитализировали.

Ребенок на непродолжительное время остался без присмотра взрослых и, опершись на москитную сетку, выпал из окна. На момент инцидента в квартире находилась родственница, которая отвлеклась, — говорится в сообщении.

Дело взяла на контроль Перовская межрайонная прокуратура.

Ранее в Екатеринбурге на улице Белореченской трехлетний ребенок выпал из окна девятого этажа и остался жив. Как рассказали очевидцы, некоторое время они не могли найти родителей пострадавшего. Взрослые заметили отсутствие ребенка только спустя полчаса, как его под окнами обнаружили соседи.