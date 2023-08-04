В Иркутской области в реке нашли тела двух человек

Тела мужчины и женщины нашли в зоне поисков пропавшей семьи в Иркутской области. Как сообщает пресс-служба управления МВД по региону в Telegram-канале, трупы обнаружили в реке Чучуй Киренского района.

Напомним, что ранее на реке Лена пропали 55-летний мужчина, 46-летняя женщина и их пятилетний внук. Они отправились на рыбалку на моторной лодке. Вернуться домой семья должна была 17 июля.

После того, как семья не вернулась, были организованы ее поиски. Поисковая группа из числа полицейских и спасателей нашла перевернувшуюся моторную лодку. Там же находились личные вещи, спасательные жилеты и рыболовные снасти. Поиски ведутся с 19 июля.