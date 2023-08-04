Тонны потрошеной красной рыбы нашли на свалке Камчатки

Тонны потрошеной красной рыбы нашли на свалке в Соболевском районе на Камчатке. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

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Предположительно, рыбу могли убить браконьеры, которых интересовала лишь икра лососевых. Тушки они выкинули и образовали «поле» гниющего лосося.

Сумма ущерба и количество выброшенной рыбы пока неизвестны. Полиция проводит проверку, причастные к происшествию устанавливаются.

Напомним, что в марте тонны мертвой рыбы оказались выброшены на берег в Австралии из-за аномальной жары. Происшествие усилило нагрузку на местную экосистему, которая уже испытывала трудности из-за недавнего масштабного наводнения.