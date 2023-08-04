Пытавшегося поджечь военкомат пенсионера нашли мертвым

Пытавшийся поджечь военкомат в Ленинградской области пенсионер покончил с собой, сообщает Telegram-канал Mash.

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Мужчину «развел» человек, представившийся сотрудником Центробанка РФ. Пенсионеру сообщили, что его квартира якобы выставлена на электронный аукцион за 4,5 млн рублей. «Вернуть» квартиру можно было только реально продав ее за 4 млн рублей, перевести их «надежным людям», а затем выполнив задание мошенника. По его указанию пенсионер бросил в сторону здания городского военкомата бутылку с зажигательной смесью, после чего кинул еще одну.

По данным канала, 76-летний пенсионер, которого звали Валерий, после броска коктейля Молотова в здание военкомата был задержан сотрудниками полиции, однако позднее отпущен домой под обязательство о явке. Однако в назначенное время пенсионер не вернулся.