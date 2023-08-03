В Петербурге избили беременную двойней женщину

В Петербурге мужчину подозревают в избиении супруги, беременной двойней. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации журналистов, инцидент произошел 1 августа, но в больницу женщина обратилась только сейчас. Наиболее вероятно, петербурженку, которая находится на восьмом месяце беременности, истязал муж в состоянии алкогольного опьянения. Предполагаемый злоумышленник нанес удары по голове, спине и лицу.

После обращения женщины в медучреждение врачи осмотрели пациентку. По данным источника, в настоящий момент персонал борется за то, чтобы исключить преждевременные роды.