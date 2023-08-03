Стали известны подробности инцидента со страйкбольной гранатой в «Москва-сити»
В Москве неизвестный мужчина потребовал от водителя иномарки отвезти его, «куда он укажет». При этом он угрожал автолюбителю пистолетом, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.
Инцидент произошел в «Москва-сити», в 1-м Красногвардейском проезде.
В пресс-службе отметили, что, получив отказ, дебошир бросил в салон машины предположительно страйкбольную гранату и скрылся с места происшествия.
Водитель машины не пострадал.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства инцидента. Приняты меры к розыску и задержанию правонарушителя.
Позднее источник рассказал, что предпринятые меры оказались успешными - мужчину, бросившего гранату, удалось задержать.
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