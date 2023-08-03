В Чите 3-летний мальчик едва не сорвался с 7-го этажа. Ему удалось уцепиться за подоконник балкона и дождаться помощи. Об этом пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел на улице Журавлева, 74.

На кадрах опубликованного телеканалом видео ребенок стоит ногами на небольшом выступе внизу, всеми силами держится за балкон и зовет родителей.

Жильцы дома, привлеченные криками малыша, бросили вниз одеяла, чтобы прохожие могли растянуть их и поймать ребенка.

Уточняется, что родители все же заметили, что их сын попал в сложную ситуацию и затащили его обратно на балкон.

В полиции отметили, что семья молодая, неблагополучная. Соседи нередко вызывали стражей порядка из-за постоянных скандалов.