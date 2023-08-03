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Неизвестный кинул гранату в автомобиль возле Москва-Сити

Неизвестный мужчина бросил гранату в автомобиль возле Москва-Сити. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Неизвестный с пистолетом бросил гранату в машину около «Москва-Сити»
© РИА Новости

По словам источника телеканала, речь идет об учебной гранате, которая взорвалась, выбив стекла в машине.

После этого мужчина скрылся с места происшествия. На данный момент его разыскивают полицейские. Согласно предварительным данным, мужчина также имеет при себе пистолет.

Ранее сообщалось, что в Москве из окна четвертого этажа выпал семимесячный ребенок. Он выжил, но был госпитализирован в больницу с травмами.

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