Неизвестный с пистолетом бросил гранату в машину около «Москва-Сити»

Неизвестный мужчина бросил гранату в автомобиль возле Москва-Сити. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

По словам источника телеканала, речь идет об учебной гранате, которая взорвалась, выбив стекла в машине.

После этого мужчина скрылся с места происшествия. На данный момент его разыскивают полицейские. Согласно предварительным данным, мужчина также имеет при себе пистолет.