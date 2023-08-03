На грузинском курорте Шови сошел оползень

Оползень сошел около гостиницы «Сансет Шови» на горном курорте Шови в Онском районе Грузии. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в настоящее время на месте работают спасатели. Также в район гостиницы направили два вертолета погранполиции МВД страны. Известно, что обрушилась большая часть горы, разрушены коттеджи и прилегающая территория. Кроме того оказалась заблокирована ведущая в Шови дорога.