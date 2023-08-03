На грузинском курорте Шови сошел оползень
Оползень сошел около гостиницы «Сансет Шови» на горном курорте Шови в Онском районе Грузии. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, в настоящее время на месте работают спасатели. Также в район гостиницы направили два вертолета погранполиции МВД страны. Известно, что обрушилась большая часть горы, разрушены коттеджи и прилегающая территория. Кроме того оказалась заблокирована ведущая в Шови дорога.
Информации о пострадавших нет, но сообщается о 16 отдыхающих, которые застряли в гостинице из-за оползня. Среди них, в том числе есть дети.
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