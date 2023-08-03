Отчим избил палкой четырехлетнего пасынка в Адыгее

Мужчина жестоко избил четырехлетнего сына сожительницы в Тахтамукайском районе Адыгеи, возбуждено уголовное дело об истязании. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

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Избитого ребенка доставили в больницу Майкопа родственники, у мальчика диагностированы многочисленные телесные повреждения. Как установили следователи, пасынка палкой избил сожитель матери, после совершения преступления мужчина покинул место жительства и скрылся.

В отношении подозреваемого в истязании малолетнего возбуждено уголовное дело, мужчина объявлен в розыск, его местонахождение пока не установлено.