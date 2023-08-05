В метро Москвы останавливали движение из-за человека на путях
Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро столицы возобновили после происшествия с человеком на путях, сообщил департамент транспорта Москвы.
Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) между станциями «Спартак» и «Планерная» останавливалось из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале департамента.
Сейчас оно уже восстановлено и вводится в график.
При этом не уточняется, пострадал ли кто-нибудь при происшествии.