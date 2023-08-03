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Отец пятилетней девочки, брошенной на детской площадке в Екатеринбурге, найден мертвым

Тело мужчины обнаружили в кустах рядом с тем местом, где прохожие нашли пятилетнюю девочку. Об том сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Отца брошенной в Екатеринбурге девочки нашли мертвым
© РИА Новости

Мужчина мог скончаться от передозировки наркотиками, его тело нашли на улице Баумана в микрорайоне Эльмаш, рядом с детской площадкой, где утром прохожие обнаружили пятилетнюю девочку, гулявшую без присмотра взрослых.

Напомним, ребенок поехал кататься на велосипеде с отцом, который спустя некоторое время оставил дочь на детской площадке. Родитель пообещал скоро вернуться, но так и не пришел. Позднее полицейские нашли ее мать и бабушку, девочку вернули в семью.

Пропавший ребенок нашелся в Новокузнецке

Ранее в Комсомольске-на Амуре прохожие нашли на улице пятимесячного младенца в коляске.

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