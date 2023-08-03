В Москве дети отдали мошеннику около миллиона рублей «на лечение бабушки»

В Москве полиция разыскивает афериста, которому школьники отдали около миллиона родительских накоплений якобы для лечения пожилой родственницы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным авторов, инцидент произошел 2 августа, но известно об этом стало только сейчас. В этот день родители оставили детей девяти и восьми лет дома на полтора часа. В это время им позвонил мошенник и заявил, что их бабушка попала в больницу.
Чтобы вылечить родственницу, младшие члены семьи нашли дома 950 тысяч рублей. Когда неизвестный постучал в квартиру, школьники отдали ему деньги.
Полиция попыталась выйти на след россиянина с помощью специально обученных собак, но найти его не удалось. Дети приметы афериста не запомнили.
Ранее мошенники взломали Telegram-канал актрисы Екатерины Копановой и призвали инвестировать в криптовалюту.