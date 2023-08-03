Курский губернатор сообщил об обстреле деревни Елизаветовка

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что при обстреле деревни Елизаветовка со стороны Вооруженных сил Украины повреждены линия электропередачи (ЛЭП) и газовая труба. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Глава региона сообщил, что ВСУ нанесли четыре удара по населенному пункту.

«Обстреляна со стороны Украины деревня Елизаветовка Глушковского района. В результате повреждены линия электропередачи и газовая труба. Аварийные бригады приступят к работе, как только это будет безопасно», — сообщил Старовойт.

1 августа Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел села Елизаветовка Глушковского района. По его словам, было зафиксировано десять прилетов. Как заявил глава региона, в результате атаки пострадали два домовладения, повреждения получил автомобиль. Он добавил, что власти окажут собственникам помощь в ликвидации последствий.