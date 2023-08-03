Загоревшееся у берегов Нидерландов судно доставили в порт Эмсхавен

Грузовое судно Fremantle Highway, которое сильно пострадало в результате вспыхнувшего на борту пожара, доставлено в порт Эмсхавен на севере Нидерландов. Об этом сообщил телеканал NOS.

© Wikipedia

По его данным, на берегу собрались несколько десятков человек, которые с утра начали прибывать к порту, чтобы получше разглядеть буксируемое судно.

Fremantle Highway перевозило из Германии в Египет почти 4 тыс. автомобилей, 498 из которых были электромобилями. Пожар на судне с 23 членами экипажа произошел в ночь с 25 на 26 июля. В момент инцидента оно находилось в 27 км к северу от нидерландского Амеланда. Экипаж попробовал самостоятельно потушить возгорание, однако эти попытки оказались безуспешными. Спасаясь от огня, несколько человек были вынуждены выпрыгнуть за борт. В результате происшествия погиб один член экипажа, остальные пострадали и были доставлены спасателями в близлежащие больницы. Все находившиеся на борту являлись гражданами Индии.

Согласно предварительной информации, причиной пожара стало возгорание или взрыв в одном из электромобилей. Пожар продолжался на оставшемся без экипажа судне в течение нескольких дней. Оно было взято на буксир, но все это время находилось в открытом море. Специалисты ждали, пока возгорание прекратится, однако тушить его не решались, опасаясь, что вода на борту может привести к потере судном устойчивости и последующему затоплению.