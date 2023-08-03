У распространителя украинских листовок в Крыму нашли тротиловые шашки

В Крыму сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Симферополя за распространение украинских листовок, у него дома нашли тротиловые шашки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Силовики утром 3 августа выследили 35-летнего Николая, когда он расклеивал листовки. Брали его уже по месту жительства. Там в ходе обыска изъята взрывчатка.

Правоохранители проверяют проукраинского агента на причастность к совершению диверсий в Крыму.