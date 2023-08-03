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Пожар на складе в Воскресенске локализовали

Пожар на складе в Воскресенском округе Подмосковья локализован, сообщил глава муниципалитета Алексей Малкин.

Пожар на складе в Воскресенске локализовали
© ГУ МЧС по Московской области

"Локализован пожар, который сегодня произошел по адресу: ул. Московская, 32Е, кислородно-аккумуляторный склад. Благодарю все службы за слаженную работу", - написал он в Telegram-канале.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе МЖД, на помощь в тушении пожара был отправлен пожарный поезд. В его составе цистерны, в которых 122 тонн воды и 4,5 тонн пенообразователя.

В пресс-службе МЧС России подтвердили ТАСС факт локализации, уточнив, что она была объявлена в 16:00.

Площадь пожара составляет 400 кв. м. Эвакуированы семь человек.