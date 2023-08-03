Прокуратура США запросила 14 лет тюрьмы для россиянина Клюшина

Прокуратура США запросила 14 лет тюрьмы для обвиняемого в кибермошенничестве россиянина Владислава Клюшина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на меморандум ведомства.

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«Правительство просит суд приговорить Клюшина к сроку 168 месяцев в тюрьме и трем годам освобождения под надзором», — говорится в документе.

Помимо этого, прокуратура требует взыскать с россиянина 5 миллионов долларов штрафа и возмещение ущерба в 8,3 миллиона долларов и просит в отдельном порядке разрешить конфискацию 36,6 миллиона долларов и разрешить правительству конфисковать заблокированные на Кипре активы.